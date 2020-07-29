Врач дал рекомендации по безопасному отдыху на море

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Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев дал рекомендации по безопасному отдыху на море.
Врач дал рекомендации по безопасному отдыху на море
  • РИА Новости

«Рекомендации очень простые: во-первых, чаще мыть руки. Ладони потеют, мы берём овощи и фрукты с собой, дотрагиваемся до различных предметов. Во-вторых, обязательно пить только чистую воду, в идеале — бутилированную», — цитирует эксперта Newinform.

По словам Зайцева, также необходимо пользоваться санитайзерами, контролировать температуру тела.

В случае поездок на юг он советует брать с собой аптечку.

«И самое главное — нужно очень правильно подходить к выбору пищи. На пляже зачастую продают различную еду, не стоит её приобретать. Также при выборе кафе необходимо посещать те заведения, в которых соблюдаются все санитарные нормы», — отметил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.

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