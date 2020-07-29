«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа

Прибывающим в Россию россиянам необходимо до вылета заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг и в течение трёх суток с момента прибытия загрузить в ранее заполненную анкету результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР, иностранцы для регистрации и посадки на рейс в России должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании «Аэрофлот».

«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.

Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.