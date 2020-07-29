Врач-дерматолог оценила необходимость использования средств для загара в период солнечной активности

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Врач-дерматолог Екатерина Мокина оценила необходимость использования средств для загара в период солнечной активности.
Врач-дерматолог оценила необходимость использования средств для загара в период солнечной активности
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«Я не советую использовать масло или крем для загара. Если вы находитесь на солнце, наоборот, надо применять защитные средства, а выходить на улицу в середине дня, когда солнце наиболее активно припекает, я не советую», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт рекомендует всегда держать рядом защитный крем и руководствоваться простыми правилами пребывания на солнце.

«С утра и после 16 часов присутствие на солнце вполне допустимо, но если в разгар дня вы лежите и загораете, это может быть опасно для любого типа кожи», — добавила она.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.

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