Врач-дерматолог оценила необходимость использования средств для загара в период солнечной активности

Врач-дерматолог Екатерина Мокина оценила необходимость использования средств для загара в период солнечной активности.

«Я не советую использовать масло или крем для загара. Если вы находитесь на солнце, наоборот, надо применять защитные средства, а выходить на улицу в середине дня, когда солнце наиболее активно припекает, я не советую», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт рекомендует всегда держать рядом защитный крем и руководствоваться простыми правилами пребывания на солнце.

«С утра и после 16 часов присутствие на солнце вполне допустимо, но если в разгар дня вы лежите и загораете, это может быть опасно для любого типа кожи», — добавила она.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.