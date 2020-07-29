«Вектор» назвал сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса

Массовое промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», начнётся в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил разработчик препарата, заведующий лабораторией Ильназ Иматдинов.

По его словам, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнёры готовы наладить промышленный выпуск.

«Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — сказал Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19. В них участвуют пять добровольцев, первый был привит 27 июля.