«Вектор» назвал сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса
- Reuters
По его словам, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнёры готовы наладить промышленный выпуск.
«Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — сказал Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19. В них участвуют пять добровольцев, первый был привит 27 июля.