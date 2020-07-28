В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины в «Векторе»

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В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 участвуют пять добровольцев, один из них уже привит. 
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины в «Векторе»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев», — заявили в ведомстве.

Первый доброволец был привит 27 июля, второй будет вакцинирован через 72 часа — 30 июля.

«Через аналогичные промежутки времени будут привиты ещё трое добровольцев», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что первый доброволец после вакцинирования чувствует себя хорошо.

Ранее «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины.

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