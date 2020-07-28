В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины в «Векторе»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев», — заявили в ведомстве.
Первый доброволец был привит 27 июля, второй будет вакцинирован через 72 часа — 30 июля.
«Через аналогичные промежутки времени будут привиты ещё трое добровольцев», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что первый доброволец после вакцинирования чувствует себя хорошо.
Ранее «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины.