В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины в «Векторе»

В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 участвуют пять добровольцев, один из них уже привит.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев», — заявили в ведомстве.

Первый доброволец был привит 27 июля, второй будет вакцинирован через 72 часа — 30 июля.

«Через аналогичные промежутки времени будут привиты ещё трое добровольцев», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что первый доброволец после вакцинирования чувствует себя хорошо.

Ранее «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины.