«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
- РИА Новости
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
Ранее Минобороны проинформировало об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя Бурденко выписали вторую группу участников.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от COVID-19 уже в августе.
Глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что 17 ведущих научно-исследовательских организаций разрабатывают препарат от заболевания и четыре варианта к настоящему времени доказали свою безопасность.
По его словам, главное — подготовить производственные площадки и удостовериться в безопасности.