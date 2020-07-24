«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

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Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
  • РИА Новости

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля. 

Ранее Минобороны проинформировало об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя Бурденко выписали вторую группу участников.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от COVID-19 уже в августе.

Глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что 17 ведущих научно-исследовательских организаций разрабатывают препарат от заболевания и четыре варианта к настоящему времени доказали свою безопасность.

По его словам, главное — подготовить производственные площадки и удостовериться в безопасности.

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