Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Инициатива, с одной стороны, в тренде. В принципе, по этому пути сейчас идёт мир. Но вопрос на самом деле непростой… Пока не очень понятно, насколько это вещь хорошо работает, надёжна ли она. В том смысле, что в любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку… Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги», — считает Моржаретто.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе.

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.