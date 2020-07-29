Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России
- РИА Новости
«Инициатива, с одной стороны, в тренде. В принципе, по этому пути сейчас идёт мир. Но вопрос на самом деле непростой… Пока не очень понятно, насколько это вещь хорошо работает, надёжна ли она. В том смысле, что в любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку… Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги», — считает Моржаретто.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе.
По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.