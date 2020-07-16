Эксперты оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии

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Эксперты «Авито Авто» оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии.
Эксперты оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Из результатов опроса следует, что 20% респондентов на фоне ситуации решили купить личный автомобиль и отказаться от каршеринга.

Столько же заявили, что в целях безопасности стали реже пользоваться краткосрочной арендой машин.

Россиян, которые после снятия ограничений на работу каршеринга вернулись к прежней частоте поездок, оказалось 35%.

Ещё 20% опрошенных пользуются таким сервисом чаще, чтобы не ездить на общественном транспорте.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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