Эксперты оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии

Эксперты «Авито Авто» оценили отношение россиян к каршерингу после пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия».

Из результатов опроса следует, что 20% респондентов на фоне ситуации решили купить личный автомобиль и отказаться от каршеринга.

Столько же заявили, что в целях безопасности стали реже пользоваться краткосрочной арендой машин.

Россиян, которые после снятия ограничений на работу каршеринга вернулись к прежней частоте поездок, оказалось 35%.

Ещё 20% опрошенных пользуются таким сервисом чаще, чтобы не ездить на общественном транспорте.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.