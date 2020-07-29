В Приморье запретят продавать зажигалки и баллоны с газом несовершеннолетним

Короткая ссылка
В Приморье вводится запрет на продажу несовершеннолетним портативных зажигалок и баллонов с сжиженным углеводородным газом. Нарушители понесут административную ответственность.
В Приморье запретят продавать зажигалки и баллоны с газом несовершеннолетним
  • Pixabay

С предложением дополнить нормативно-правовую базу региона законом «Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края» и предусмотреть ответственность за его неисполнение в краевом законе об административных правонарушениях выступил прокурор Приморья, сообщает vostokmedia.com.

Как пояснил председатель комитета краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, необходимость принятия законопроектов обусловлена растущей популярностью среди детей и подростков так называемого сниффинга — вдыхания паров газа, содержащегося в бытовых приборах, для достижения опьяняющего и галлюциногенного эффекта.

Газовая токсикомания вызывает тяжёлые последствия: от психических расстройств и серьёзного повреждения дыхательных путей до смертельного исхода. За последние 2,5 года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга в подростковой среде, 14 несовершеннолетних скончались.

Несоблюдение новой нормы закона будет караться штрафами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить