В Приморье запретят продавать зажигалки и баллоны с газом несовершеннолетним
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С предложением дополнить нормативно-правовую базу региона законом «Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края» и предусмотреть ответственность за его неисполнение в краевом законе об административных правонарушениях выступил прокурор Приморья, сообщает vostokmedia.com.
Как пояснил председатель комитета краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, необходимость принятия законопроектов обусловлена растущей популярностью среди детей и подростков так называемого сниффинга — вдыхания паров газа, содержащегося в бытовых приборах, для достижения опьяняющего и галлюциногенного эффекта.
Газовая токсикомания вызывает тяжёлые последствия: от психических расстройств и серьёзного повреждения дыхательных путей до смертельного исхода. За последние 2,5 года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга в подростковой среде, 14 несовершеннолетних скончались.
Несоблюдение новой нормы закона будет караться штрафами.