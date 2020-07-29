В Приморье запретят продавать зажигалки и баллоны с газом несовершеннолетним

В Приморье вводится запрет на продажу несовершеннолетним портативных зажигалок и баллонов с сжиженным углеводородным газом. Нарушители понесут административную ответственность.

С предложением дополнить нормативно-правовую базу региона законом «Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края» и предусмотреть ответственность за его неисполнение в краевом законе об административных правонарушениях выступил прокурор Приморья, сообщает vostokmedia.com.

Как пояснил председатель комитета краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, необходимость принятия законопроектов обусловлена растущей популярностью среди детей и подростков так называемого сниффинга — вдыхания паров газа, содержащегося в бытовых приборах, для достижения опьяняющего и галлюциногенного эффекта.

Газовая токсикомания вызывает тяжёлые последствия: от психических расстройств и серьёзного повреждения дыхательных путей до смертельного исхода. За последние 2,5 года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга в подростковой среде, 14 несовершеннолетних скончались.

Несоблюдение новой нормы закона будет караться штрафами.