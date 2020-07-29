Московские застройщики вышли на 95% от объёмов работ до карантина

Московские застройщики жилья вышли на объёмы работ, которые соответствуют 95% мощности, на которой столичные стройки работали до пандемии коронавируса.

«В июне застройщики вышли где-то на 75% своих прежних объёмов работ, а сегодня нарастили мощности до 95% от того, что было до карантина», — цитирует РИА Новости председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По её словам, девелоперы очень ждали, когда им разрешат вернуться к строительству.

Она отметила, что уже в первые дни после снятия ограничений строительные компании набрали 30% мощностей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.