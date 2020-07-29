Московские застройщики вышли на 95% от объёмов работ до карантина

Короткая ссылка
Московские застройщики жилья вышли на объёмы работ, которые соответствуют 95% мощности, на которой столичные стройки работали до пандемии коронавируса.
Московские застройщики вышли на 95% от объёмов работ до карантина
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

«В июне застройщики вышли где-то на 75% своих прежних объёмов работ, а сегодня нарастили мощности до 95% от того, что было до карантина», — цитирует РИА Новости председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По её словам, девелоперы очень ждали, когда им разрешат вернуться к строительству.

Она отметила, что уже в первые дни после снятия ограничений строительные компании набрали 30% мощностей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить