Московские застройщики вышли на 95% от объёмов работ до карантина
- АГН «Москва»
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«В июне застройщики вышли где-то на 75% своих прежних объёмов работ, а сегодня нарастили мощности до 95% от того, что было до карантина», — цитирует РИА Новости председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
По её словам, девелоперы очень ждали, когда им разрешат вернуться к строительству.
Она отметила, что уже в первые дни после снятия ограничений строительные компании набрали 30% мощностей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.