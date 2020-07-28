Эксперт оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России

Короткая ссылка
Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.
Эксперт оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В зависимости от особенностей той или иной программы и того, кто её кредитует — государство или же коммерческие банки в рамках собственных ипотечных программ, — меняется ставка от 6,5% до 9,5% годовых», — напомнил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, выдача ипотеки производится на различных гибких условиях для заёмщиков — прежде всего такие ссуды предоставляются молодым семьям, а также тем, кто намеревается купить первую квартиру в новостройке комфорт-класса.

Кроме того, Трифонов отметил, что коммерческие организации стали предоставлять кредиты только платёжеспособным заёмщикам с устойчивыми доходами.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить