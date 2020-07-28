Эксперт оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

«В зависимости от особенностей той или иной программы и того, кто её кредитует — государство или же коммерческие банки в рамках собственных ипотечных программ, — меняется ставка от 6,5% до 9,5% годовых», — напомнил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, выдача ипотеки производится на различных гибких условиях для заёмщиков — прежде всего такие ссуды предоставляются молодым семьям, а также тем, кто намеревается купить первую квартиру в новостройке комфорт-класса.

Кроме того, Трифонов отметил, что коммерческие организации стали предоставлять кредиты только платёжеспособным заёмщикам с устойчивыми доходами.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки в России.