В Кировской области продлили ограничения до 10 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Работа бань и саун разрешена при условии их заполнения не более чем на 50% от вместимости. Также допускается посещать МФЦ без предварительной записи.
По-прежнему под запретом работа спа-салонов, соляриев, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек). Нельзя проводить массовые мероприятия.
Ограничения, в том числе перчаточно-масочный режим, распространяются на работу общепита, библиотек, музеев, парикмахерских и фитнес-центров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.