В Кировской области продлили ограничения до 10 августа

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В Кировской области продлили действующие ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса, до 10 августа, следует из соответствующего постановления на сайте регионального правительства.
В Кировской области продлили ограничения до 10 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Работа бань и саун разрешена при условии их заполнения не более чем на 50% от вместимости. Также допускается посещать МФЦ без предварительной записи.

По-прежнему под запретом работа спа-салонов, соляриев, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек). Нельзя проводить массовые мероприятия.

Ограничения, в том числе перчаточно-масочный режим, распространяются на работу общепита, библиотек, музеев, парикмахерских и фитнес-центров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.

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