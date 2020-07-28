Стало известно состояние испытывавших в России вакцину от коронавируса

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о состоянии российских добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«У них всё хорошо, за помощью никто не обращался. Мы ждём их на следующей неделе на осмотр, на 42-й день. Это плановый приём в соответствии с протоколом», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, специалисты Сеченовского университета находятся на связи с добровольцами и они могут в любой момент обратиться за медицинской помощью.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.