В Сочи в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

В Адлерском районе Сочи 27 июля произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали пять человек, трое из них — дети.

ДТП произошло в посёлке Красная Поляна 27 июля в 18:33. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA врезался во впереди идущий Hyundai.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Hyundai, в том числе трое детей. От серьёзных травм их уберегли ремни безопасности и детские удерживающие устройства», — сообщил порталу «Юга.ру» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели восьми человек в результате съезда автомобиля в оросительный канал в Волгоградской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.