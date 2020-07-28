В Сочи в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
- РИА Новости
ДТП произошло в посёлке Красная Поляна 27 июля в 18:33. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA врезался во впереди идущий Hyundai.
«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Hyundai, в том числе трое детей. От серьёзных травм их уберегли ремни безопасности и детские удерживающие устройства», — сообщил порталу «Юга.ру» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели восьми человек в результате съезда автомобиля в оросительный канал в Волгоградской области.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.