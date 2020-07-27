СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек в результате съезда автомобиля в оросительный канал в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК. 

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее гибель двух и более лиц).

По данным СК, в числе погибших трое несовершеннолетних в возрасте 10, 11 и 17 лет.

Ранее в МВД сообщили, что в Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.

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