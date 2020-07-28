Врач дал рекомендации по защите от ультрафиолета

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев дал рекомендации по защите от ультрафиолета.

«Как оберегаться? Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает эксперт, крем в данном случае не поможет, поскольку поглощённая доза ультрафиолета остаётся такой же, просто нет загара и ожогов.

«А это в первую очередь грозит раком кожи, во вторую — иммунодефицитом. Будут активироваться хронические воспалительные заболевания, которые у человека есть, также противоопухолевый иммунитет падает», — пояснил Щепеляев.

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