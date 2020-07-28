Эксперт дала рекомендации по прививкам перед поездкой в страны Африки

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань дала рекомендации по прививкам перед поездкой в страны Африки.
Эксперт дала рекомендации по прививкам перед поездкой в страны Африки
  • РИА Новости

«Основные прививки — это гепатит А, брюшной тиф, обязательно жёлтая лихорадка и средства противомалярийные, которые уже на своё усмотрение принимают туристы до поездки, во время и после», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как напомнила эксперт, в Африке и Южной Америке страны разделены на две категории — по обязательной вакцинации от жёлтой лихорадки и по рекомендательной.

Карань также отметила, что в жарких странах желательно следить за пищей, водой и льдом. Вернувшись на родину, необходимо тщательно оценивать своё состояние ещё в течение месяца, а также соблюдать профилактические меры, советует она.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить