Эксперт дала рекомендации по прививкам перед поездкой в страны Африки

Ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань дала рекомендации по прививкам перед поездкой в страны Африки.

«Основные прививки — это гепатит А, брюшной тиф, обязательно жёлтая лихорадка и средства противомалярийные, которые уже на своё усмотрение принимают туристы до поездки, во время и после», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как напомнила эксперт, в Африке и Южной Америке страны разделены на две категории — по обязательной вакцинации от жёлтой лихорадки и по рекомендательной.

Карань также отметила, что в жарких странах желательно следить за пищей, водой и льдом. Вернувшись на родину, необходимо тщательно оценивать своё состояние ещё в течение месяца, а также соблюдать профилактические меры, советует она.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.