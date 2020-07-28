Вирусолог оценил возможное влияние жары на заболеваемость COVID-19

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Профессор кафедры вирусологии Алексей Аграновский оценил возможное влияние жары на заболеваемость COVID-19.
Вирусолог оценил возможное влияние жары на заболеваемость COVID-19
  • Reuters

«Респираторные заболевания, вирусные, они вспыхивают в холодный сезон. Просто передача в жару ниже», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, вирус перемещается не в виде вирусных частиц по воздуху, а с мокротой заболевшего человека, и если капли высыхают быстрее, то и передача ниже.

«Это главный фактор, который позволяет сказать, что в жаркую погоду распространение этих инфекций снижается», — добавил он.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России зафиксировали 5395 новых случаев COVID-19.

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