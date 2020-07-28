На Ставрополье рассказали о ситуации с COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.

По его словам, за минувшую неделю в крае провели больше 20 тыс. тестов на выявление коронавируса. Также он добавил, что ресурсов ставропольской системы здравоохранения достаточно, чтобы оказывать помощь всем заболевшим, сообщает pobeda26.ru.

«В том числе по больничным койкам — пока задействована меньшая часть созданного нами фонда. Средства защиты, медикаменты тоже есть в достаточном объёме», — подчеркнул Владимиров.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.