В Госдуме предложили страховать частных секьюрити при привлечении к охране общественного порядка

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в новой версии законопроекта о частной охранной деятельности предусмотрят компенсацию от государства за полученный частником ущерб при оказании содействия полиции.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы считаем, что, привлекая частных охранников для решения, по сути, государственной задачи — обеспечения правопорядка, именно государство должно гарантировать им выплату компенсаций», — отметил Выборный, который является одним из авторов законопроекта.

По его словам, компенсацию предлагается обеспечить за счёт механизма страхования.

Депутат также рассказал, что проект вводит понятие «телохранитель».

«Ведь сегодня, если нанимают сотрудника охранного мероприятия как телохранителя, то по договору он не может охранять персону, а только какое-то имущество — например, портфель этой персоны», — пояснил он.

В марте директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о законодательных изменениях в части оборота оружия.