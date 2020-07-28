Жителя Удмуртии оштрафовали за незаконную вырубку леса

Короткая ссылка
Бригадир одного из сельхозпредприятий в Удмуртии приговорён к выплате денежного штрафа за незаконную вырубку леса.
Жителя Удмуртии оштрафовали за незаконную вырубку леса
  • © EyeEm / Getty Images

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике.

Как стало известно в ходе следствия, 60-летний житель Удмуртии работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий Можгинского района. В декабре 2019 года он дал указание подчинённым вырубить лес, не имея при этом разрешения на заготовку деревьев.

Мужчина приговорён к штрафу. Ущерб от его действий составил более 152 тыс. рублей.

В апреле президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить