Жителя Удмуртии оштрафовали за незаконную вырубку леса
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике.
Как стало известно в ходе следствия, 60-летний житель Удмуртии работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий Можгинского района. В декабре 2019 года он дал указание подчинённым вырубить лес, не имея при этом разрешения на заготовку деревьев.
Мужчина приговорён к штрафу. Ущерб от его действий составил более 152 тыс. рублей.
В апреле президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.