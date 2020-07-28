Жителя Удмуртии оштрафовали за незаконную вырубку леса

Бригадир одного из сельхозпредприятий в Удмуртии приговорён к выплате денежного штрафа за незаконную вырубку леса.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике.

Как стало известно в ходе следствия, 60-летний житель Удмуртии работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий Можгинского района. В декабре 2019 года он дал указание подчинённым вырубить лес, не имея при этом разрешения на заготовку деревьев.

Мужчина приговорён к штрафу. Ущерб от его действий составил более 152 тыс. рублей.

В апреле президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.