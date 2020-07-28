Опрос показал отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Большинство россиян не хотят переходить на электронные трудовые книжки, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, за вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%.

Среди всех продолжающих работать респондентов отказываться от «бумаги» не желают 56%, хотят отказаться 29%, а 6% уже оформили электронный документ.

Больше всего сторонников цифровой версии — среди молодёжи и жителей Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в материале.

Основными недостатками нововведения участники назвали риски потери данных из-за технических сбоев и утечки информации посторонним лицам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане получат возможность с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

Закон о переходе на новый формат вступил в силу в 2020 году. До его окончания переход будет добровольным, а для впервые принятых на работу в следующем году бумажные трудовые книжки заводиться уже не будут.