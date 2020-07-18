Кабмин принял постановление об электронных трудовых книжках

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане получат возможность с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина России.

«С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой», — заявили в правительстве.

Отмечается, что Мишустин утвердил изменения в правила ведения трудовых книжек с учётом появления нового цифрового формата. Изменения вносятся в 55 нормативных актов.

В сообщении говорится, что посмотреть электронный документ можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг. Также выписку из электронной книжки можно получить у последнего работодателя, в ПФР и в МФЦ.

Отмечается, что до 31 октября работодатели должны будут сообщить сотрудникам о возможности выбора формата трудовой книжки — бумажного или электронного. При этом сотрудники должны будут выбрать подходящий им формат документа до 31 декабря.

Газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.