В ОНК Москвы сообщили о переводе части заключённых из СИЗО №6

Из московского следственного изолятора №6, где ранее произошёл пожар, часть заключённых переведут в другие СИЗО столицы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«По словам представителя администрации изолятора, в СИЗО №5 уже отправлены беременные женщины, женщины с детьми и несовершеннолетние, содержавшиеся в СИЗО №6. Остальные находятся сейчас в прогулочных двориках и на прилегающих к режимным корпусам территориях», — сказал представитель ОНК, уточнив, что членов комиссии на территорию изолятора, где возник пожар, не допустили.

По словам сотрудников администрации СИЗО №6, пожарные продолжают работы по проливке помещения, где произошло возгорание.

Масштабы пожара пока уточняются. В СИЗО утверждают, что возгорание произошло на вещевом складе, а дым распространился по камерам.

Информацией о пострадавших члены комиссии пока не располагают.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание. Позднее в ведомстве заявили об увеличении площади пожара изоляторе.

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с происшествием.