В ОНК Москвы сообщили о переводе части заключённых из СИЗО №6

Короткая ссылка
RT
Из московского следственного изолятора №6, где ранее произошёл пожар, часть заключённых переведут в другие СИЗО столицы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК Москвы сообщили о переводе части заключённых из СИЗО №6
  • РИА Новости

«По словам представителя администрации изолятора, в СИЗО №5 уже отправлены беременные женщины, женщины с детьми и несовершеннолетние, содержавшиеся в СИЗО №6. Остальные находятся сейчас в прогулочных двориках и на прилегающих к режимным корпусам территориях», — сказал представитель ОНК, уточнив, что членов комиссии на территорию изолятора, где возник пожар, не допустили.

По словам сотрудников администрации СИЗО №6, пожарные продолжают работы по проливке помещения, где произошло возгорание.

Масштабы пожара пока уточняются. В СИЗО утверждают, что возгорание произошло на вещевом складе, а дым распространился по камерам.

Информацией о пострадавших члены комиссии пока не располагают.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание. Позднее в ведомстве заявили об увеличении площади пожара изоляторе.

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с происшествием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить