Прокуратура Москвы начала проверку из-за задымления в СИЗО №6

Прокуратура Москвы организовала проверку из-за задымления в столичном следственном изоляторе №6.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в ФКУ СИЗО №6 УФСИН России по Москве», — указывается в заявлении.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание. К настоящему моменту оно уже локализовано.

ФСИН прокомментировала данные о пожаре.