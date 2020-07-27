Прокуратура Москвы начала проверку из-за задымления в СИЗО №6
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в ФКУ СИЗО №6 УФСИН России по Москве», — указывается в заявлении.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание. К настоящему моменту оно уже локализовано.
ФСИН прокомментировала данные о пожаре.