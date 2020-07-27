В МЧС подтвердили информацию о пожаре в московском СИЗО №6

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В МЧС Москвы подтвердили информацию о том, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание.
В МЧС подтвердили информацию о пожаре в московском СИЗО №6
  • РИА Новости

Как отметили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в настоящий момент спасатели устанавливают площадь пожара.

«В 16:17... поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Шоссейная, д. 92 (ЮВАО). Здание четырёхэтажное. Происходит возгорание на первом этаже. Что горит и площадь уточняется», — указали в МЧС.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее в московском следственном изоляторе №6 объявили тревогу и включили сирены.

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