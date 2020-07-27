В московском СИЗО №6 объявили тревогу

В московском следственном изоляторе №6 объявили тревогу и включили сирены.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о тревоге стало известно во время заседания Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич.

По данным агентства, женщина участвовала в заседании при помощи видеосвязи из СИЗО №6. Во время процесса была слышна сирена в помещении изолятора.

Как указывает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящий момент в СИЗО №6 продолжается пожар.

По словам собеседника, из изолятора уже эвакуировали всех людей. Пожарные ищут источник возгорания.

Ранее суд признал законным арест Лукашевич.