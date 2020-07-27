В МЧС заявили о локализации пожара в московском СИЗО №6

В МЧС Москвы заявили, что спасатели локализовали возгорание в столичном следственном изоляторе №6.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В 17:45 мск пожар локализован», — сказал собеседник.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание.

ФСИН прокомментировала данные о пожаре.