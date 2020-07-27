В МЧС заявили о локализации пожара в московском СИЗО №6
В МЧС Москвы заявили, что спасатели локализовали возгорание в столичном следственном изоляторе №6.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В 17:45 мск пожар локализован», — сказал собеседник.
Ранее в МЧС сообщили, что в столичном следственном изоляторе №6 произошло возгорание.
ФСИН прокомментировала данные о пожаре.
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