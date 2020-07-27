Онищенко прокомментировал заявление главы ВОЗ об усилении пандемии

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.
Онищенко прокомментировал заявление главы ВОЗ об усилении пандемии
  • РИА Новости

«Да, говорить о завершении пандемии пока рано, кроме того, нужно иметь в виду, что в разных странах ситуация различается достаточно резко», — сказал депутат в беседе с ФАН.

Вместе с тем, отметил Онищенко, на сегодня в мире всего 16,3 млн официально подтверждённых случаев, что для острого респираторного заболевания не так уж много.

Если говорить о России, то, по словам депутата, нужно готовиться к осени, своевременно прививать население от гриппа.

«Что касается COVID-19, то напомню: мы уже имеем диагностическую базу, у нас есть опыт купирования вспышек, есть опыт лечения коронавирусной инфекции. В совокупности эти факторы помогут нам обеспечить адекватную реакцию на этот вызов и при этом создать условия для нормального функционирования экономики», — заключил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах.

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