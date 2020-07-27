В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи

В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского Центра медицины катастроф.

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«Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанёс врачу ножевое ранение в область шеи», — указано в сообщении. Отмечается, что остальные члены медицинской бригады оперативно среагировали, зафиксировав пациента. Врача госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, он находится в реанимации. Ранее сообщалось, что в Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи охранником больницы.