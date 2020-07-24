В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи

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В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова. Об этом информирует пресс-служба Департамента здравоохранения столицы.
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что на территории больницы, оказывающей помощь больным с коронавирусом, соблюдаются строгие противоэпидемические меры. 

По данным департамента, водитель игнорировал требования санитарных норм, предъявляемых сотрудниками ЧОП «ЩИТ», которые охраняют больницу.

«Он отказывался от следования на специальную обработку и припарковал автомобиль в запрещённой для этого зоне. Вероятно, на этой почве возник конфликт между водителем и сотрудником охранного предприятия», — заявили в ведомстве.

Указывается, что администрация больницы «категорически не согласна с действиями сотрудника охраны». В больнице в связи с инцидентом проводится служебная проверка.

В ЧОП направили претензию о недопустимом поведении их сотрудника и принятии необходимых мер, охранника отстранили от работы.

В апреле «Газета.Ru» сообщала, что дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали следователям.

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