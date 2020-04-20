Дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали следователям

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Дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кирово-Чепецке передали следователям.
Дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали следователям
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 17 апреля. Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избили медика, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по Кировской области.

«По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. С учётом общественного резонанса следователями регионального Следственного комитета был инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования следователям СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области», — говорится в сообщении на сайте областного СУ СК России.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

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