Дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали следователям

Дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кирово-Чепецке передали следователям.

Инцидент произошёл 17 апреля. Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избили медика, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по Кировской области.

«По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. С учётом общественного резонанса следователями регионального Следственного комитета был инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования следователям СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области», — говорится в сообщении на сайте областного СУ СК России.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.