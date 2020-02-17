В Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи

В Челябинской области задержали 28-летнего мужчину с арбалетом, подозреваемого в нападении на станцию скорой помощи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошёл в городе Озёрске.

«Медицинские работники пояснили, что неизвестные напали на здание с целью кражи анализов одного из мужчин, которого этой ночью медики освидетельствовали. Нападавшие причинили им телесные повреждения», — заявили в пресс-службе.

Задержанный передан полицейским. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

Как уточнили в региональном Минздраве, двое сотрудников скорой помощи, оказавших сопротивление нападавшим, находятся в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Станция скорой помощи в Озёрске оборудована камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой. Рассматривается вопрос о вводе дополнительных мер защиты на входе и выходе из здания», — отметили в ведомстве.

Со своей стороны, в областном ГУ МВД России рассказали, что следователь направил в суд ходатайство об аресте задержанного. Полицейские также опросили двух соучастников нападения. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения, против него составили административный протокол.

«Четвёртый участник нападения — водитель, чьи анализы хотели забрать фигуранты, — объявлен в розыск», — сообщили в пресс-службе главка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области завели уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.