В Подмосковье завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи

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В Московской области завели уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи
  • РИА Новости

В дежурную часть поступила информация от сотрудника службы «112» о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом медику в Солнечногорске.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова, на место происшествия прибыл наряд полиции, который обезвредил и доставил в участок 49-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину.

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