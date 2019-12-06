В Подмосковье завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи

В Московской области завели уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи, сообщает телеканал «360».

В дежурную часть поступила информация от сотрудника службы «112» о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом медику в Солнечногорске.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова, на место происшествия прибыл наряд полиции, который обезвредил и доставил в участок 49-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину.