В Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину

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Жителя села Майка задержали после нападения с топором на полицейский автомобиль и угроз в адрес сотрудника внутренних дел, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Курганской области.
В Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину
  • РИА Новости

Инцидент произошёл вечером 3 декабря.

Участковый уполномоченный приехала к дому 37-летнего мужчины, об агрессивном поведении которого заявили его родственники. Во дворе частного дома мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и начал угрожать сотруднице.

«Подтверждая свои намерения, злоумышленник топором разбил все стёкла в служебном автомобиле, также наносил удары топором по кузову машины», — рассказали в ведомстве.

Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее Newinform сообщал о суде над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи в Бурятии.

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