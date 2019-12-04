В Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину
- РИА Новости
Инцидент произошёл вечером 3 декабря.
Участковый уполномоченный приехала к дому 37-летнего мужчины, об агрессивном поведении которого заявили его родственники. Во дворе частного дома мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и начал угрожать сотруднице.
«Подтверждая свои намерения, злоумышленник топором разбил все стёкла в служебном автомобиле, также наносил удары топором по кузову машины», — рассказали в ведомстве.
Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее Newinform сообщал о суде над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи в Бурятии.