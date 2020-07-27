Диетолог рассказал о заболеваемости ожирением

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что люди, больные ожирением, склонны к набору лишнего веса даже при условии соблюдения диет.

«Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ожирение нужно лечить у врача, как и остальные заболевания.

Как отметил Ковальков, чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов, также может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни.

«Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс», — добавил он.

Ранее член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как самостоятельно определить наличие ожирения.