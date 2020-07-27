Диетолог рассказал о заболеваемости ожирением
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«Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, ожирение нужно лечить у врача, как и остальные заболевания.
Как отметил Ковальков, чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов, также может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни.
«Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс», — добавил он.
Ранее член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как самостоятельно определить наличие ожирения.