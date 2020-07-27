В Росавиации сообщили об увеличении пассажиропотока московских аэропортов в июне

Пассажиропоток московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос в июне по сравнению с маем почти в 3,6 раза.

Об этом 27 июля сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Увеличение перевозок в июне к маю зафиксировано в Шереметьеве в 2,7 раза (до 611,9 тыс. человек), в Домодедове — в 3,3 раза (до 716,8 тыс. человек), во Внукове — в 8,4 раза (до 470,9 тыс. человек).

Сообщается, что в целом по итогам июня пассажиропоток составил около 1,8 млн человек, в мае — 497,2 тыс.

В то же время по сравнению с июнем прошлого, 2019 года пассажиропоток аэропортов столицы сократился на 81,2%.

Ранее стало известно о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.