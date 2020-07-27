Данные о подготовке теракта в Москве поступили в ФСБ от брата боевика

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В ФСБ заявили, что данные о подготовке теракта в Москве поступили от брата боевика.

Как следует из кадров оперативной видеосъёмки, опубликованной ФСБ России, за две недели до этого террорист пропал без вести.

«Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чём я сразу сообщил в МВД России», — заявил мужчина.

На видео также показано тело террориста, который был ликвидирован при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Москве.

22 июля стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*, четверо боевиков уничтожены.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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