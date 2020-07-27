В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 85 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 354.
Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов с коронавирусом в России.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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