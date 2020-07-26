В России за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
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- АГН «Москва»
«За сутки зафиксировано 77 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 269 человек», — говорится в заявлении оперштаба по борьбе с инфекцией.
Накануне сообщалось о смерти 146 пациентов с коронавирусом в России.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.