В России за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 77 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 269.

«За сутки зафиксировано 77 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 269 человек», — говорится в заявлении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о смерти 146 пациентов с коронавирусом в России.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.