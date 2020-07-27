Потушен пожар в Забайкальском нацпарке Бурятии

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Пожар, который действовал в Забайкальском нацпарке в Бурятии со 2 июля, был потушен, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Потушен пожар в Забайкальском нацпарке Бурятии
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«В Забайкальском нацпарке ликвидирован лесной пожар», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что всего пройденная огнём площадь составила 2320 га.

7 июля сообщалось, что в Бурятии горит тайга на общей площади 1251 га.

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