В Бурятии горит тайга на площади более 1200 га

Короткая ссылка
В Бурятии горит тайга на общей площади 1251 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии горит тайга на площади более 1200 га
  • РИА Новости

«Общая площадь пожаров — 1251 га без локализованных очагов», — приводит сообщение РИА Новости.

В семи районах республики зафиксировано 13 лесных пожаров, ещё семь термоточек находятся под наблюдением в двух районах труднодоступной горной местности.

Угроза населённым пунктам и объектам экономики нет.

За сутки в регионе потушили 25 пожаров на общей площади более 1321 га.

Ранее в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить