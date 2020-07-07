В Бурятии горит тайга на площади более 1200 га

В Бурятии горит тайга на общей площади 1251 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Общая площадь пожаров — 1251 га без локализованных очагов», — приводит сообщение РИА Новости.

В семи районах республики зафиксировано 13 лесных пожаров, ещё семь термоточек находятся под наблюдением в двух районах труднодоступной горной местности.

Угроза населённым пунктам и объектам экономики нет.

За сутки в регионе потушили 25 пожаров на общей площади более 1321 га.

Ранее в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.