В Бурятии горит тайга на площади более 1200 га
- РИА Новости
«Общая площадь пожаров — 1251 га без локализованных очагов», — приводит сообщение РИА Новости.
В семи районах республики зафиксировано 13 лесных пожаров, ещё семь термоточек находятся под наблюдением в двух районах труднодоступной горной местности.
Угроза населённым пунктам и объектам экономики нет.
За сутки в регионе потушили 25 пожаров на общей площади более 1321 га.
Ранее в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.