В Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе объявлен режим чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

«В этот опасный период обязательно соблюдать всем известные правила: не разводить костров и не пользоваться открытым огнём на природе», — сказал Владимиров.

Он также призвал руководителей муниципалитетов принять превентивные меры против природных пожаров.

Кроме того, жара прогнозируется в Ростовской области. 6 и 7 июля температура воздуха поднимется до +40...+41 °С, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В регионе запрещены пожароопасные работы, за исключением аварийных. Также нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность.

Ранее сообщалось, что в России с начала года возникло более 6000 лесных пожаров.