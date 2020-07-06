В Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности
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Об этом сообщает Newstracker.ru.
«В этот опасный период обязательно соблюдать всем известные правила: не разводить костров и не пользоваться открытым огнём на природе», — сказал Владимиров.
Он также призвал руководителей муниципалитетов принять превентивные меры против природных пожаров.
Кроме того, жара прогнозируется в Ростовской области. 6 и 7 июля температура воздуха поднимется до +40...+41 °С, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
В регионе запрещены пожароопасные работы, за исключением аварийных. Также нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность.
Ранее сообщалось, что в России с начала года возникло более 6000 лесных пожаров.