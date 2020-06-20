В России с начала года возникло более 6000 лесных пожаров

Генеральная прокуратура России заявила, что с начала нынешнего года в стране возникло более 6 тыс. лесных пожаров на общей площади почти 1 млн га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего с начала пожароопасного периода 2020 года возникло более 6 тыс. пожаров общей площадью свыше 990 тыс. га. Наибольшее количество из них пришлось на Республику Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Брянскую, Иркутскую, Смоленскую области, Кемеровскую область, Еврейскую автономную область», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в числе основных причин лесных пожаров по-прежнему остаются умышленные поджоги сухой травы и неосторожное обращение с огнём.

Ранее в МЧС отметили снижение числа природных пожаров в России в 2020 году.