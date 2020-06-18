В МЧС отметили снижение числа природных пожаров в России в 2020 году
- РИА Новости
«По состоянию на 16 июня с начала года на территории РФ зарегистрировано 6485 очагов природных пожаров с площадью активного горения почти 608 тыс. га», — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что в 2019 году за аналогичный период зафиксировали 7045 природных пожаров на общей площади около 830 тыс. га.
Ранее стало известно, что лесопожарные службы за сутки ликвидировали 55 лесных пожаров в России на площади около 4847 га.