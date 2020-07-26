Пять человек госпитализированы после ДТП в Туве

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Пять человек, включая четырёх детей, были госпитализированы после аварии с участием микроавтобуса в Туве.
Пять человек госпитализированы после ДТП в Туве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, двух взрослых осматривают медики. Вероятнее всего, их отправят на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Кызылском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились десять человек. В результате происшествия погиб пятилетний ребёнок.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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