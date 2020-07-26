Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик

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Пресс-секретарь Военно-технического общества Андрей Коннов рассказал о затонувшем в Керченском проливе броневике.
Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик
  • РИА Новости

«Сама операция делится на два этапа — погружение водолазов и собственно подъём бронемашины с помощью крана», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, до последнего момента считалось, что погода не позволит начать обследование места затопления и работу аквалангистов придётся отложить до 27 июля.

По предварительной информации, БРДМ-2 лежит на глубине от пяти до восьми метров, в 5 км от таманского берега.

Водолазы «определят точную глубину затопления» и узнают, насколько сильно замело машину во время шторма.

Ранее сообщалось, что бронемашину планируется поднять 26 июля, если позволят погодные условия.

БРДМ-2 затонул во время акции «Керченский десант «Дорога мужества».

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