Затонувший в Керченском проливе броневик планируют поднять 26 июля

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину планируется поднять 26 июля, если позволят погодные условия, сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъёму бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришёл со стороны Новороссийска, решено всё перенести на завтра», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Крыму во время акции «Керченский десант «Дорога мужества» затонул бронетранспортёр БРДМ-2.

Инцидент произошёл во время форсирования Керченского пролива.