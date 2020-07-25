Затонувший в Керченском проливе броневик планируют поднять 26 июля
- РИА Новости
«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъёму бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришёл со стороны Новороссийска, решено всё перенести на завтра», — сказал он РИА Новости.
Ранее в Крыму во время акции «Керченский десант «Дорога мужества» затонул бронетранспортёр БРДМ-2.
Инцидент произошёл во время форсирования Керченского пролива.