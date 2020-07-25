Бронемашина затонула в Керченском проливе

В Крыму во время акции «Керченский десант «Дорога мужества» затонул бронетранспортёр, инцидент произошёл во время форсирования Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где было сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Коннов, ветер оказался сильнее, чем ожидалось, а вода начала поступать в БРДМ-2. Штатные системы начали выкачивать воду, однако она прибывала очень быстро.

После этого экипаж машины эвакуировали. Спасти бронетранспортёр не удалось.

Два других бронетранспортёра по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань.

«На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ-2 из воды, потому что он дорог как память и как детище. Угрозы разлива топлива нет, потому что в БРДМ-2 баки герметичные», — уточнил Коннов.

Ранее в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку. В момент ЧП на судне не было людей, никто не пострадал.