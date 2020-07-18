В Подмосковье произошёл разлив топлива в Москву-реку

В Московской области у причала в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МЧС.

«Затопление судна «Январь» длиной до 20 метров. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива на поверхность Москвы-реки», — сообщили в МЧС.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на судне не было людей, никто не пострадал.

Источник уточнил, что судно ушло под воду по самую палубу, на поверхности осталась только рубка.