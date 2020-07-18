В Подмосковье произошёл разлив топлива в Москву-реку
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МЧС.
«Затопление судна «Январь» длиной до 20 метров. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива на поверхность Москвы-реки», — сообщили в МЧС.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на судне не было людей, никто не пострадал.
Источник уточнил, что судно ушло под воду по самую палубу, на поверхности осталась только рубка.